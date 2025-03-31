AK Parti Elazığ Milletvekili Açıkkapı Ağın'da partililerle bayramlaştı
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Ağın ilçesinde partililerle bayramlaştı.
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Ağın ilçesinde partililerle bayramlaştı.
Milletvekili Açıkkapı, İl Başkanı Yardımcısı Oktay Kapan ve yönetim kurulu üyeleri ile Ramazan Bayramı dolayısıyla Ağın ilçesini ziyaret etti.
Açıkkapı, AK Parti İlçe Başkanlığında Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ağın, İlçe Başkanı Vedat Pasinli, İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Özdeğer, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Can, yönetim kurulu üyeleri ve partililerle bayramlaştı.
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