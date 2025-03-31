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        AK Parti Elazığ Milletvekili Açıkkapı Ağın'da partililerle bayramlaştı

        AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Ağın ilçesinde partililerle bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 14:20 Güncelleme: 31.03.2025 - 14:37
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        AK Parti Elazığ Milletvekili Açıkkapı Ağın'da partililerle bayramlaştı
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        AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Ağın ilçesinde partililerle bayramlaştı.

        Milletvekili Açıkkapı, İl Başkanı Yardımcısı Oktay Kapan ve yönetim kurulu üyeleri ile Ramazan Bayramı dolayısıyla Ağın ilçesini ziyaret etti.

        Açıkkapı, AK Parti İlçe Başkanlığında Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ağın, İlçe Başkanı Vedat Pasinli, İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Özdeğer, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Can, yönetim kurulu üyeleri ve partililerle bayramlaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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