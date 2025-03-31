AK Parti Elazığ Milletvekili Açıkkapı Ağın'da partililerle bayramlaştı

Milletvekili Açıkkapı, İl Başkanı Yardımcısı Oktay Kapan ve yönetim kurulu üyeleri ile Ramazan Bayramı dolayısıyla Ağın ilçesini ziyaret etti.

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