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        AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı Keban'da bayramlaşma programına katıldı

        AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Keban ilçesinde bayramlaşma programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 16:17 Güncelleme: 31.03.2025 - 16:33
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        AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı Keban'da bayramlaşma programına katıldı
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        AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Keban ilçesinde bayramlaşma programına katıldı.

        Açıkkapı, Ramazan Bayramı dolayısıyla Keban ilçesini ziyaret etti.

        Milletvekili Açıkkapı, AK Parti İlçe Başkanlığında AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç, İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Bayır, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Kaya, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililerle bayramlaştı.

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