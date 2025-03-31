AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı Keban'da bayramlaşma programına katıldı

Milletvekili Açıkkapı, AK Parti İlçe Başkanlığında AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç, İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Bayır, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Kaya, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililerle bayramlaştı.

Açıkkapı, Ramazan Bayramı dolayısıyla Keban ilçesini ziyaret etti.

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