GÜNCELLEME - Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
A.B'nin kullandığı 23 LT 291 plakalı otomobil, Elazığ-Kovancılar kara yolu Yarımca köyü Karagedik mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.