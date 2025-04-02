Elazığ'da sağanak etkili oldu
Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde ikindi vaktinden sonra etkisini gösteren sağanağın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.