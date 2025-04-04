Elazığ'da 5 katlı kurs merkezi ev kadınlarının ikinci adresi oldu

İSMAİL ŞEN - Elazığ'da ev kadınları adeta ikinci adresleri olan 5 katlı merkezdeki kurslara katılarak meslek öğreniyor, sosyalleşiyor ve aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Olgunlar Mahallesi'nde 7 yıl önce hizmete açılan kurs merkezi, her yıl düzenlenen 20'yi aşkın meslek kursuyla ev kadınlarından ilgi görüyor.

Mahallede yaşayan kadınların adeta ikinci adresi olan merkez, sosyo-kültürel, psiko-sosyal, mesleki ve ekonomik yönden ev kadınlarının gelişimine büyük katkı sunuyor.

El işinden el sanatına, seramikten ahşap boyamaya, aşçılıktan tekstile ve kuaförlüğe kadar çeşitli kursların verildiği merkeze, genç kızların yanı sıra ev kadınları da ilgi gösteriyor.

- "Kadınlarımıza fırsat verildiğinde her işi başarabileceklerini kurslarda görüyoruz"

Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kenan Tabar, AA muhabirine, kurum olarak kent genelinde farklı branşlarda 400 civarında kurs düzenlediklerini, bu kursların Halk Eğitimi Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü ya da kamuya ait binalarda verildiğini söyledi.

"Üç çocuğum var, üniversite öğrencisi okutuyorum. Bu kurslar sayesinde onların harçlıklarına katkıda bulunuyorum; kitaplarını alıyorum, kurs ücretlerini ödüyorum. Bana bu 2 yıl çok şey kattı, çok sıcak ortamımız var, mahalledeki kadınlarla genelde burada buluşuyoruz. Hepimiz için çok iyi oluyor, hocamız da çok büyük destek veriyor. Bu kurs merkezine geldiğim için çok memnunum. Keşke daha önce gelseydim."

Kursun maddi ve manevi olarak kendisine büyük katkı sunduğunu anlatan Yatmaz, şöyle konuştu:

Kursiyerlerden Zülfiye Yatmaz da yaklaşık 2 yıl önce amigurumi kursuna başladığını, bu sayede Japonya kökenli el sanatına ilişkin her türlü oyuncak bebek, hayvan figürü veya dekoratif ürünü yapabildiğini belirtti.

"Kadınlarımıza fırsat verildiği takdirde her işi başarabileceklerini kurslarda görüyoruz. Kurslarımıza büyük çoğunlukla kadınlarımız katılıyor. Burada el becerilerini geliştirmenin yanında ekonomiye de katkıda bulunuyorlar. Merkez, mahallenin kültür ve sanat merkezi, sosyalleşme alanı olarak kullanılıyor."

Olgunlar Mahallesi'ndeki kurs merkezinde 453 kursiyerin 22 farklı kursa katıldığını ifade eden Tabar, şunları kaydetti:

- "Binamızın her katında faaliyet var"

Kursiyer Nazime Kunt ise merkezin mahalledeki tüm ev kadınlarının hayatına dokunduğunu, kurslara katıldıktan sonra her yönden kendilerini daha iyi hissettiklerini dile getirdi.

Merkezin mahalledeki kadınlar arasında birlik ve beraberlik duygusunu artırdığını ifade eden Kunt, şöyle devam etti:

"Merkez faaliyete girmesiyle mahalledeki kadınlara artılar getirdi, yeni dostluklar kazandırdı. Yani ekonomik yönden ailemize artık destek olabiliyoruz, öğrenmenin yanı sıra bir şeyler kazanıyoruz. Binamızın her katında faaliyet var. Burada bulduğumuz huzur doğal olarak evimize de yansıyor, çocuklarımızla, eşimizle, arkadaşlarımızla daha etkili iletişim kurabiliyoruz. Böyle binaların Elazığ'da bütün mahallelerde olmasını tercih ederiz."

Kursiyer Nurdan Dartay da merkez sayesinde boş zamanlarını daha iyi değerlendirdiklerini ve günlük hayatlarının daha kaliteli geçtiğini belirtti.

Kadınların imkan verilmesi halinde her işi başarabildiklerini vurgulayan Dartay, "Daha önce ev kadınları olarak sürekli aynı işlerle meşguldük, sosyalleşemiyorduk. Buraya gelince sosyalleştik, el sanatları yaptık, yeni şeyler öğrenmeye başladık, yeni arkadaşlıklar edindik. Hocalarımız çok iyi, her konuda destek oluyorlar." ifadelerini kullandı.