Keban'da av yasağı denetimlerinde 500 metre balık ağı toplandı
Keban ilçesinde su ürünleri av yasağı kapsamında yapılan denetimlerde 500 metre balık ağı toplandı.
Keban ilçesinde su ürünleri av yasağı kapsamında yapılan denetimlerde 500 metre balık ağı toplandı.
Keban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Nisan'da iç sulardaki avlanma yasağının başlamasıyla Keban ve Karakaya Baraj gölleri ile Fırat Nehri'nde denetimler gerçekleştirdi.
Keban Baraj Gölü'ndeki çalışmada 500 metre balık ağı toplayan ekipler, ağlara takılan balıkları bulundukları yerden kurtararak tekrar suya bıraktı.
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