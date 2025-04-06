Keban'da av yasağı denetimlerinde 500 metre balık ağı toplandı

Keban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Nisan'da iç sulardaki avlanma yasağının başlamasıyla Keban ve Karakaya Baraj gölleri ile Fırat Nehri'nde denetimler gerçekleştirdi.

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