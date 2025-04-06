Elazığ İl Jandarma Komutanı Doğan, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Elazığ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Albay Doğan, İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin sesi ve tarihe tanıklık eden güçlü kalemi Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Doğan, mesajında, "Kurulduğu günden bu yana tarafsız ve doğru habercilik anlayışıyla ülkemizin hafızasını oluşturan, milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlayan Anadolu Ajansına başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz." ifadesini kullandı.