Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Taşkesen, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Taşkesen, "Kurtuluş Savaşı döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulan, Türk milletinin istiklali uğruna verdiği mücadelede, Anadolu'nun sesini ve haklılığını duyurma gibi önemli ve kutsal bir vazife üstlenen Anadolu Ajansımızın 105. yılını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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