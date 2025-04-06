Elazığ'da 32 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Elazığ'da hakkında 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Elazığ'da hakkında 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, çalışma kapsamında hakkında "hırsızlık" ve "basit yaralama" suçlarından 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.U.A'nın bir ikamette gizlendiğini tespit etti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, K.U.A'yı gözaltına aldı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.
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