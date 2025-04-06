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        Elazığ'da 32 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Elazığ'da hakkında 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 18:38 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:38
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        Elazığ'da 32 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da hakkında 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, çalışma kapsamında hakkında "hırsızlık" ve "basit yaralama" suçlarından 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.U.A'nın bir ikamette gizlendiğini tespit etti.

        Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, K.U.A'yı gözaltına aldı.

        Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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