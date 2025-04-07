Baskil Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı

Baskil Muhtarlar Derneği Başkanlığına yeniden Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İlhan Balıbey seçildi.

Dernek binasında düzenlenen genel kurul toplantısında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa İlhan Balıbey, yeniden seçildi.

Balıbey, yaptığı konuşmada, dernek olarak olağan genel kurulu toplantılarını birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yönetim kurulu üyeleriyle ilçe ve köylerdeki sorunların çözümü için mücadele edeceklerini belirten Balıbey, "Tekrar beni bu göreve laik gören tüm muhtarlarımıza çok teşekkür ederim." dedi.