Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 22 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Uygulamalarda, ruhsatsız silah bulunduran 22 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız 17 tabanca ve 5 tüfek, 36 kartuş ve 139 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.