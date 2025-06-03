Ağın'da 150 hanenin içme suyu sorununu giderecek çalışma tamamlandı

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, daha önce su hattı çekilen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çalışmaların tamamlandığı belirtilerek, "Bugünden itibaren sisteme su verilecek. İsteyen hanesine su hattı çekebilecek. Hane sahipleri güle güle kullansınlar. Hayırlı olsun." dedi.

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