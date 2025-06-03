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        Ağın'da 150 hanenin içme suyu sorununu giderecek çalışma tamamlandı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde belediye ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'ne 2 bin metre içme suyu hattı döşendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:01 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:01
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        Ağın'da 150 hanenin içme suyu sorununu giderecek çalışma tamamlandı
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        Elazığ'ın Ağın ilçesinde belediye ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'ne 2 bin metre içme suyu hattı döşendi.

        Ağın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni imara açılan 150 hanenin içme suyu sorununu çözmek için harekete geçti.

        Ekiplerce 2 bin metre içme suyu borusu döşenerek sorun giderildi.

        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, daha önce su hattı çekilen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çalışmaların tamamlandığı belirtilerek, "Bugünden itibaren sisteme su verilecek. İsteyen hanesine su hattı çekebilecek. Hane sahipleri güle güle kullansınlar. Hayırlı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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