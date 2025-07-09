Elazığ'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Y.B. idaresindeki 23 EB 798 plakalı otomobil, Aksaray Mahallesi Şehit Yüzbaşı Kemal Tuncel Caddesi'nde kaldırıma çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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