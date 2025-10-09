Elazığ'da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın anısına yaptırılan çeşmenin açılışı gerçekleştirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için şehadetinin 1. yıl dönümünde düzenlenen program kapsamında mevlit okutuldu, anısına yaptırılan çeşmenin açılışı gerçekleştirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 9 Ekim 2024'te şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Alan için Sürsürü Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camisi'nde program düzenlendi.

Programda, mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler için dua edildi.

Mevlit programı kapsamında baba Hasan Alan'ın, oğlunun cenaze namazının kılındığı İmam-ı Azam Camisi'nin yanındaki parkta yaptırdığı, inşasında da bizzat çalıştığı çeşmenin de açılışı yapıldı.

Alan, burada yaptığı konuşmada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan oğlunun şahadetinin yıldönümü dolayısıyla bu programın düzenlediğini söyledi.

Bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Alan, oğlunun adına yaptırdığı hayır çeşmesini de bugün hizmete aldıklarını belirtti.