Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da göle devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        Elazığ'ın Maden ilçesinde Hazar Gölü'ne devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 16:42 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da göle devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Maden ilçesinde Hazar Gölü'ne devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen beton mikseri Sivrice-Maden sahil yolunun Plajköy Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak Hazar Gölü'ne devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Aracın kabin kısmının bir bölümü su yüzeyinde kalan araçta sıkışan sürücü ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

        Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Ağın Belediyesinden çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmaları
        Ağın Belediyesinden çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmaları
        A Milli Erkek Hentbol Takımı, GKRY'yi 35-19 mağlup etti
        A Milli Erkek Hentbol Takımı, GKRY'yi 35-19 mağlup etti
        Hentbolda milli maçın ardından
        Hentbolda milli maçın ardından
        Hentbol: 2027 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri
        Hentbol: 2027 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri
        Elazığ Valisi Hatipoğlu, valilik hayali kuran küçük kızı makamında ağırladı
        Elazığ Valisi Hatipoğlu, valilik hayali kuran küçük kızı makamında ağırladı
        Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü