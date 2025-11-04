Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        ZİÇEV Elazığ Şubesince basın toplantısı düzenlendi

        Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Elazığ Şubesi Başkanı Kamile Atalay, basın mensupları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 15:38 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:38
        ZİÇEV Elazığ Şubesince basın toplantısı düzenlendi
        Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Elazığ Şubesi Başkanı Kamile Atalay, basın mensupları ile bir araya geldi.

        Atalay, vakıf binasında düzenlenen basın toplantısında, vakıflarında farklı yaşlarda 100 zihinsel engelli bireyin eğitim gördüğünü belirtti.

        Bu bireylerin vakfa geliş ve gidişlerini sağladıkları iki servis aracının eskidiğini ifade eden Atalay, "Valiliği de bu konuda bilgilendirerek yardım kampanyası başlattık. ZİÇEV Elazığ Şubesi olarak yıllardır özel gereksinimli çocuklarımızın eğitim, rehabilitasyon ve toplumsal hayata katılım süreçlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Mevcut araçlarımız çok yıprandığından sık sık arıza yaşanıyor. Hedefimiz 2 yeni servis aracı temin ederek Elazığ'daki her özel çocuğumuza ulaşabilmek. Kampanyaya destekte bulunan ve bulunacak tüm yardımseverlere ZİÇEV Elazığ Şubesi adına teşekkür ediyoruz." dedi.

        Atalay, 15 Ekim'de başlattıkları yardım kampanyasının 15 Mart'ta sona ereceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

