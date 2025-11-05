Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Hazar Gölü çevresinde 10 ton çöp toplandı

        Elazığ'da Hazar Gölü çevresindeki periyodik temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 14:48 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hazar Gölü çevresinde 10 ton çöp toplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da Hazar Gölü çevresindeki periyodik temizlik çalışmaları devam ediyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ekiplerin bu sezon 6'ncısı yaptığı çalışmalarda, 30 personel ve 10 araçla yaklaşık 10 ton çöp toplandığı belirtildi.

        Hazar Gölü'nün doğal güzelliğinin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

        Bölge açısından hem turistik hem de ekolojik değere sahip gölün korunması noktasında vatandaşlarında duyarlılık göstermesi istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da "Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Elazığ'da "Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Elazığ'da Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına...
        Elazığ'da Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına...
        Keban'da gıda denetimi yapıldı
        Keban'da gıda denetimi yapıldı
        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, iletişim fakültesi öğrencileriyle buluştu
        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, iletişim fakültesi öğrencileriyle buluştu
        Elazığ'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören 70 öğrenciye sertifik...
        Elazığ'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören 70 öğrenciye sertifik...
        ZİÇEV Elazığ Şubesince basın toplantısı düzenlendi
        ZİÇEV Elazığ Şubesince basın toplantısı düzenlendi