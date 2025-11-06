Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ Valisi Hatipoğlu, Ağın'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ağın ilçesinde ziyaretlerde bulunurak, incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:25 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:25
        Elazığ Valisi Hatipoğlu, Ağın'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu
        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ağın ilçesinde ziyaretlerde bulunurak, incelemelerde bulundu.

        Çeşitli ziyaret ve incelemeler yapmak üzere ilçeye gelen Vali Hatipoğlu, Kaymakamlığı ziyaret etti.

        Kaymakam Tuğçe Yılmaz ile görüşen Hatipoğlu, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra inşaatı devam eden yeni kaymakamlık binasında incelemelerde bulunan Hatipoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Hatipoğlu, incelemenin ardından Ağın Belediyesine geçerek, Belediye Başkanı Şeref Çakar ile bir araya geldi.

        Ardından ilçe esnafını da ziyaret eden Hatipoğlu, vatandaşlarla da görüştü.

        Vali Hatipoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un Bahadırlar köyünde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

        Şehidin babası Bünyamin Uzun ile görüşen Hatipoğlu, Uzun'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

        Hatipoğlu, Ağın Kadın Kooperatifine yaptığı ziyarette, burada leblebi üretimine eşlik etti.

        Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, kooperatifte bir süre önce çıkan yangını anımsatarak, yangın sonrasında devletin tüm kurumlarıyla harekete geçtiğini belirtti.

        Hatipoğlu, "Biz de gerek Valiliğimiz gerekse bakanlıklarımız aracılığıyla gerekli destekleri sağlıyoruz. Bugün kadınlarımızın misafiriyiz. Bu muazzam girişimlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Çok daha güzel işlere imza atacaklarına eminim." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra Belediyeye ait leblebi, badem şekeri üretim tesisi ile hububat eleme ve paketleme fabrikasına incelemelerde bulunan Hatipoğlu, çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Çakar'dan bilgi aldı.

        Vali Hatipoğlu'na ziyaretlerinde, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, Belediye Başkanı Çakır, DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın eşlik etti.

