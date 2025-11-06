Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        GÜNCELLEME - Elazığ'da kaybolan 14 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalışması yürütülüyor

        Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalışması yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 17:21 Güncelleme: 06.11.2025 - 17:21
        GÜNCELLEME - Elazığ'da kaybolan 14 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalışması yürütülüyor
        Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalışması yürütülüyor.

        Gümüşkavak Mahallesi’nde dün saat 23.14 sıralarında 14 yaşındaki otizmli çocukları Veysel Bilen’den haber alamayan aile, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin termal dron desteğiyle havadan ve karadan başlattığı arama çalışması sürüyor.

        Çocuğun bulunması için bölgede dere yatakları, ağaçlık alanlar ve mısır tarlalarında çalışma yürütülüyor.

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelerek, çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

        Hatipoğlu, burada yaptığı açıklamada, Veysel Bilen'i bulmak için arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Ekiplerin burada tüm olasılıkları inceleyerek araştırmaya devam ettiğini ifade eden Hatipoğlu,"Çocuğumuza sağlıklı şekilde ulaşmak arzusundayız. Ekiplerimiz bu anlamda gece boyu da her olasılığı değerlendirerek çalışmaya devam edecek. Bölgede görenler bize ulaşırsa daha çabuk ulaşırız. Ailesine ve ilimize geçmiş olsun." dedi.

