Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da kaybolan 14 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

        Elazığ'da önceki gün ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:56 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da kaybolan 14 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da önceki gün ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Gümüşkavak Mahallesi'nde yaşayan otizmli Veysel Bilen'den haber alamayan ailesinin 5 Kasım'da saat 23.14 sıralarında kayıp ihbarında bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından termal dron desteğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Çocuğun bulunması için çalışma alanını genişleten ekipler, bölgedeki dere yatakları, ağaçlık alanlar ve mısır tarlalarında da arama yapıyor.

        Elazığ AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, basın mensuplarına, Veysel Bilen'i bulmak için geniş kapsamlı çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Polat, "Yaklaşık 30 kilometrelik bir alan tarandı. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, belediye, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarından ekipler de destek veriyor. Aileyle yaptığımız görüşmede çocuğun suyu sevdiği bilgisine ulaştık. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipler suyun bulunduğu bölgelerde arama yaptı. Şu anda sazlık ve ağaçlık alanlarda tarama faaliyetleri yeniden başlatıldı." dedi.

        Kent genelinde yaklaşık 250 kişilik ekibin görev yaptığını, çalışmalara Malatya ve Diyarbakır AFAD ekiplerinden termal dron desteği sağlandığını belirten Polat, "Şu ana kadar Veysel'e ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanmadı. Emniyet birimlerimiz adli yönden de incelemelerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kaybolan otizmli Veysel'i arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Elazığ'da kaybolan otizmli Veysel'i arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Elazığ'da kaybolan otizmli Veysel aranıyor (2)
        Elazığ'da kaybolan otizmli Veysel aranıyor (2)
        Elazığ'da "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme" toplantısı y...
        Elazığ'da "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme" toplantısı y...
        GÜNCELLEME - Elazığ'da kaybolan 14 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalış...
        GÜNCELLEME - Elazığ'da kaybolan 14 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalış...
        Elazığ'da kaybolan 14 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalışması yürütülü...
        Elazığ'da kaybolan 14 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalışması yürütülü...
        Keban'da öğrenciler "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında bilgile...
        Keban'da öğrenciler "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında bilgile...