AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban'ı ziyaret etti
AK Parti Elazığ Milletvekili, Keban ilçesini ziyaret etti.
Milletvekili Keleş, AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen iştişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.
Toplantıda ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Keleş, AK Parti'nin millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya talip olanların adresi olduğunu söyledi.
Keleş, "İlçemize yönelik planlanan çalışmalar, yeni dönem hedeflerimiz ve sahaya dair yol haritamız üzerine odaklandığımız verimli bir toplantısı gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, planlı ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Daha sonra Keleş ve beraberindekiler Keban Kaymakamı Furkan Atalık'ı makamında ziyaret etti.
