AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban'da yatırımları inceledi

Keleş, "Aziz şehrimizin her noktasına hizmet götürmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Keleş, projelerin tamamlanmasıyla ilçede sağlık, ulaşım ve güvenlik hizmetlerinde önemli bir kapasite artışı sağlanacağını söyledi.

Keleş ve beraberindekiler, ilçede yapımı süren sağlık ve ulaşım alanındaki yatırımları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.