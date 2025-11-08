Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Ak Parti Elazığ Milletvekili Keleş, Keban'da yol çalışmasını inceledi

        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban ilçesinde Zırkı grup alternatif yol çalışmasını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:33 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ak Parti Elazığ Milletvekili Keleş, Keban'da yol çalışmasını inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban ilçesinde Zırkı grup alternatif yol çalışmasını inceledi.

        Milletvekili Keleş, AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç, İl Meclis Üyesi Nadir Can ve partililerle Göldere köyünde İl Özel İdaresi tarafından bakım ve onarımı yapılan Zırkı grup alternatif yolda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Yoldaki incelemenin ardından Üçpınar köyünde vatandaşlarla bir araya geldiklerini kaydeden Keleş, "Şehrimizin her noktasına hizmet götürmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları 72. saatte de gece boyunca...
        Elazığ'da kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları 72. saatte de gece boyunca...
        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban'da yatırımları inceledi
        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban'da yatırımları inceledi
        Elazığ'da tır elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
        Elazığ'da tır elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
        Otizmli çocuğun kaybolduktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı
        Otizmli çocuğun kaybolduktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı
        Elazığ'da erişkinlerde ileri yaşam desteği eğitimi
        Elazığ'da erişkinlerde ileri yaşam desteği eğitimi
        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban'ı ziyaret etti
        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban'ı ziyaret etti