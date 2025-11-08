Ak Parti Elazığ Milletvekili Keleş, Keban'da yol çalışmasını inceledi

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban ilçesinde Zırkı grup alternatif yol çalışmasını inceledi.

Milletvekili Keleş, AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç, İl Meclis Üyesi Nadir Can ve partililerle Göldere köyünde İl Özel İdaresi tarafından bakım ve onarımı yapılan Zırkı grup alternatif yolda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yoldaki incelemenin ardından Üçpınar köyünde vatandaşlarla bir araya geldiklerini kaydeden Keleş, "Şehrimizin her noktasına hizmet götürmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.