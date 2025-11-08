Habertürk
Habertürk
        Ağın'da çevre ve yol düzenleme çalışması sürüyor

        Ağın'da çevre ve yol düzenleme çalışması sürüyor

        Ağın Belediyesi, çevre ve yol düzenleme çalışmasını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 14:24 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:24
        Ağın'da çevre ve yol düzenleme çalışması sürüyor
        Ağın Belediyesi, çevre ve yol düzenleme çalışmasını sürdürüyor.

        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çevre düzenlemesi ve kilitli parke yapım çalışması yürütüldüğünü belirtti.

        Vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve mahallelerin altyapı ile üstyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmaya devam ettiklerini bildiren Çakar, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Akpınar Mahallesi'nde foseptik alanı inşaatı, Şenpınar Mahallesi'nde ise kilit parke çalışmalarının tamamlandığını belirten Çakar, ilçenin her noktasına eşit ve kaliteli hizmet götürmeye devam edeceklerini kaydetti.

