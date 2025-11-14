Keban'da çiftçilerle buluşan ekipler tarımsal bilgilendirme yapıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Elazığ'ın Keban ilçesinde, çiftçiler bilgilendiriliyor.

Keban Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından Denizli ve Büklümlü köylerindeki çiftçilere, tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Çiftçilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.