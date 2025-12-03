Elazığ Hipodromu'ndaki empati parkurunda engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturuluyor

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda, atık malzemelerden yapılan empati parkurunda engelliler için farkındalık oluşturuluyor.

Yurtbaşı beldesinde 503 dönümlük araziye kurulan ve göl manzaralı olma özelliğini taşıyan Elazığ Hipodromu'nda Sıfır Atık Projesi kapsamında kullanılmayan malzemeler değerlendirilerek "Bir gün değil, her gün farkındalık" sloganıyla empati parkuru oluşturuldu.

Bu kapsamda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir anaokulundan gelen öğrenciler ile rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli bireyler hipodromda farkındalık yürüyüşü yaptı.

Öğrenciler, parkurda tekerlekli sandalye, görme engeli ve işitme engeli temalı bölümleri deneyimleyerek engelli bireylerin günlük yaşamdaki zorluklarını tecrübe etti.

Engelli bireyler ise hipodrom bünyesindeki atla terapi merkezinde ata binme imkanı buldu.

- "Engelleri hep birlikte aşacağız"

TJK Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, engellilere yönelik duyarlılığın yılın her günü sürmesi gerektiğini söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmek için özel bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Demirçelik, şöyle konuştu:

"Türkiye Jokey Kulübü olarak empati parkuru ve atla terapi merkezi gibi sosyal projeler yürütüyoruz. Geçen yıl empati parkuru projesini hayata geçirdik. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen okullardan gelen çocuklarımız, tekerlekli sandalye, görme ve işitme engelli parkurlarında farkındalık kazanıyor. Bu çalışma yılın 12 ayına yayılmış durumda. Bugün de bir rehabilitasyon merkezi ve anaokulu ile özel bir program gerçekleştirdik."

Demirçelik, farkındalık yürüyüşünün ardından çocukların empati parkurunda engelli bireylerin yaşadığı güçlükleri deneyimlediğini aktararak, "Bu anlayışın çocuklarımızda kalıcı bir saygı ve duyarlılık oluşturmasını hedefliyoruz. Engelleri hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

Atla terapi hizmetine de değinen Demirçelik, Türkiye Jokey Kulübü'nün 10 hipodromundan 7'sinde atla terapi merkezinin bulunduğunu, uzman psikolog ve fizyoterapistler eşliğinde çocuklara terapi hizmeti verildiğini bildirdi.