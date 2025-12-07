Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da müstakil evinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 14:48 Güncelleme: 07.12.2025 - 14:48
        Elazığ'da müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Elazığ'da müstakil evinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürsürü Mahallesi Taşkent Sokak'taki bir müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

