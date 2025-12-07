Elazığ'da müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'da müstakil evinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürsürü Mahallesi Taşkent Sokak'taki bir müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
