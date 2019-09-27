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Harput Kalesi'nde 4 bin 800 obje gün yüzüne çıkartıldı Kazı çalışmalarında tarihe ışık tutacak metal ...

İHA

Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan MÖ. 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi'nde 2019 kazıları sona ererken çalışmalarda 4 bin 800 obje gün yüzüne çıkartıldı.

Harput Kalesi'nde 4 bin 800 obje gün yüzüne çıkartıldı Kazı çalışmalarında tarihe ışık tutacak metal ok uçları, kemik objeler, düğmeler, askeri üniformaların apoletleri ve cam bilezik parçaları çıktı

Tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan MÖ. 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi’nde 2019 kazıları sona ererken çalışmalarda 4 bin 800 obje gün yüzüne çıkartıldı.
UNESCO geçici listesindeki tarihi Harput Mahallesi'nde yer alan MÖ 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından kurulan ve geçmişe ışık tutan Harput Kalesi’nde 2019 yılı kazı çalışmaları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ile Fırat Üniversitesi işbirliğinde yapılan çalışmalar 1 ayı fiili kazı ve 3 ayı restorasyon olmak üzere 4 ay sürdü. FÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç’ın kazı başkanlığında yaklaşık 25 kişilik ekibin görev aldığını kazılarda, 4 bin 800 eser çıktı. Yoğunluğun restorasyon çalışmasına verildiği çalışmalarda, taş düşmelerini engellemek için bazı yerlere de tel çekildi.
Harput iç kale kazılarının 2019 yılı sezonunu bitirdiklerini belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, “Haziran ayında uzmanlarımız ve ustalarımızla sahaya geldik. Ön hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Kalenin yapılması gereken ön temizliklerini gerçekleştirdik. Temmuz ayında da 1 ay arkeolojik kazılar yaptık. Bu seneki amacımız daha çok mevcut çıkan duvarların mimarileri yapılarını korumak üzerineydi. Kışın yağışlardan dolayı taş düşmeleri olan yerlerde de korumaları yaptık. Bunları tamamladık. Böylece kalenin saray dediğimiz bölümü güçlendirdik ve taş düşmelerini önleyecek şekilde çalışmalarımızı yaptık. Bu seneki kazıda 4 bin 800 civarında insan elinden çıkmış, çoğunluğu amorf olmak üzere buluntu elde edildi. Bunlardan etütük ve müzelik envanterlik olan örneklerimizde bulunmaktadır. En çok seramik bölümü oluşturdu. Onun dışında metal ok uçları elde edildi. Bazı kemik objeler, düğmeler, askeri üniformaların apoletleri, cam bilezik örnekleri ve bakır sikkeler bulundu” dedi.
Çıkan örneklerin daha önce çıkan örneklerle bir araya getirerek bir fikir elde edilmeye çalışıldığını dile getiren Aytaç, “Sarayın olduğu yerdeki güçlendirme çalışmaları sırasında eyvanlı bölümün 2 katlı olduğu geçen yıl bulunmuştu. Diğer mekanlara da inildi. Zemine kadar indiğimizde doğal kütleden batı yönünde surların oturduğu alanda tespit edilmiş oldu. Burada elde edilen çalışmaların buluntuların bilim dünyasına tanıtımı ve yayınlanması devam ediyor. Özellikle elde ettiğimiz bilgilerin bilim dünyasına aktarmak ve sonra belgesellere dönüştürme amacımız var. Restore ederek de turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Bilindiği üzere Harput 2018 yılında UNESCO geçici listesine alındı. Bu sene onunla ilgili çalışmalara yeniden hız vereceğiz. Bir alan yönetimi kurmaya gayret edeceğiz. Hurput’un dünyadaki bilinirliği artırmaya çalışacağız. Sarayın önündeki 2 metre karelik bir alanında kazısı tamamlandı. Önümüzdeki yıl buranın da restorasyon projesini yapacağız. Buradaki kazılar 6 yıldır benim başkanı olduğum bir ekip tarafından sürdürülüyor. 12 ay boyunca gayret ediyoruz” diye konuştu.

ELAZIĞ

28 Eylül 2019 Cumartesi

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