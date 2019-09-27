Elazığ'da İtfaiye Haftası etkinlikleri

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'da İtfaiyeciler Haftası kapsamında ekipman sergisi açıldı.

İtfaiye Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümünün 305. Yılı ve İtfaiyeciler Haftası kapsamında Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Öğretmenevi önüne ekipman sergisi açtı. Araçların ve ekipmanların olduğu stantlar, vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Stantları gezen vatandaşlar, itfaiye erleri tarafından ekipmanlar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların yanı sıra bugün lösemili çocuklarda stantları gezerek büyük bir merakla malzemeleri inceledi. Çocuklara balon ve boyama kitabı hediye edildi.

Serginin 4 gün daha açık kalacağı bildirildi.

ELAZIĞ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:47

GÜNEŞ 06:09

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:20

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.