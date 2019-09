FÜ’ye 7 yılda gelen yabancı öğrenci sayısı 62 kat arttı

Türkiye Bursları programı ile Fırat Üniversitesi’ne (FÜ) 7 yılda gelen uluslararası öğrenci sayısı 62 kat arttı.

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen “Türkiye Bursları” programı ile FÜ’ye 7 yılda gelen uluslararası öğrenci sayısı 62 kat arttı. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından FÜ’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik kaynaştırma programı düzenlendi. Kültürpark’ta düzenlenen programda dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere, eğitim, kültür, sanat ve sosyal yaşam alanları hakkında bilgiler aktarıldı.

Dünyanın dört bir yanından üniversiteye öğrencinin geldiğini belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “ Uluslararası öğrenci topluluğu açısından baktığımızda Fırat Üniversitesi, oldukça hayallerimizin üzerinde bir kapasiteye kavuşmuş bulunmakta. Her gün yüzlerce öğrenci üniversitemizde okumak için mail gönderiyor. Hemen hemen dünyanın her yerinde öğrenciler olduğunu mutlulukla ifade edebilirim. Bu tablonun oluşmasında bir çok paydaşımızın büyük katkıları olmuştur. 2012 yılında 30 ile 40 rakamlar arasında uluslararası öğrencimiz varken bugün bu rakamının 2 bin 500’ün üzerinde. Hedefimiz bu rakamın da üzerine çıkmaktır, inşallah bu hedefimize kavuşacağız” dedi.

Toplantının önemine değinen FÜ TÖMER Müdürü Öğretim Üyesi Süleyman Kaan Yalçın ise, “Öncelikle farklı coğrafyalardan gelerek dilimizi, kültürümüzü ve bizleri öğrenmeye çalışan uluslararası öğrencilerimiz aracılığıyla ve bunlara öğreteceğimiz Türkçe dili aracılığıyla her yere el uzatacağız. Oralarda Türkçe’nin ortak dil olması için çabalıyoruz. Uluslararası öğrencilerimize tüm kurum ve kuruluşların kucak açması ile duyduğumuz haklı gururu Elazığ ve Türkiye kamuoyu ile paylaşmanın bizler için ayrı bir önemi var. Çünkü bu, Türkiye’nin üstlendiği bir mirasın ve sorumluluğunun resmidir” şeklinde konuştu.

Programa, Fü Rektörü Prof. Dr. Demirdağ’ın yanı sıra FÜ TÖMER Müdürü Dr. Öğt. Üyesi Süleyman Kaan Yalçın, kurum ve kuruluş müdürleri ile öğrenciler katıldı.

ELAZIĞ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:47

GÜNEŞ 06:09

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:20

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.