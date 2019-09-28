Elazığ’da, “Çocuk Cerrahisi Doğu Toplantıları”

Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi'nde 5 ilden katılımla ‘Çocuk Cerrahisi Doğu Toplantıları’ gerçekleştirildi.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde 2 yıldır süren ‘Çocuk Cerrahisi Doğu Toplantıları’nın 4’üncüsü FÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. FÜ Tıp Fakültesi Konferans salonunda yapılan toplantıya, Elazığ başta olmak üzere Diyarbakır Dicle, Malatya İnönü Şanlıurfa Harran ve Adıyaman Üniversitelerinden öğretim üyeleri ile doktorlar katılım gösterdi. Program kapsamında katılımcılara, sinevizyon gösterimi eşliğinde akciğer kontüzyonu ve femur kırıklı olguda gelişen böbrek yetmezliği, özellikle travma ve özellikli alanları ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Bir doğu bölge toplantısı niteliğinde program geliştirdiklerini belirten FÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazez, “2 yıldır süren bir toplantı grubunun 4’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Toplantıya, Malatya İnönü, Diyarbakır Dicle, Şanlıurfa Harran ve Adıyaman üniversiteleri ile ev sahibi olarak bizler de katılım gösteriyoruz. Bu toplantı, 4’üncü toplantısı ile sürekliliğini devam ettiriyor. Bu toplantıda özellikle travmanın özellikli alanları ile ilgiliydi. Bölge branş uzmanları arasında bir koordinasyon ve iletişim sağlamak bir aradayız. Bunun için de bu toplantıları önemsiyoruz. Hem bu vesileyle sosyal bağlarımızı güçlendirirken hem de bilimsel anlamda birbirimize katkılarımız olabiliyor. Bundan büyük bir keyif alabiliyoruz. Çünkü eğitim ve öğrenme hayat boyu devam ediyor. Halen her özellikli vaka da öğreneceğimiz onlarca bilgi var. Bu noktada kendimizi geliştirmek istiyoruz” dedi.

ELAZIĞ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:48

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