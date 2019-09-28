Elazığ'da 3.3'lük deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde saat 15.29 sıralarında yerin 9,5 kilometre derinliğinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depreme en yakın yerleşim yerinin İlçeye bağlı Bespınar köyü olduğu belirtildi.

ELAZIĞ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:48

GÜNEŞ 06:10

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:18

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.