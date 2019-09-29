Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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ELAZIĞ'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Baskil karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Özdemirli'nin kullandığı 23 BH 681 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Balıca idaresindeki 23 FU 114 plakalı minibüsle kafa kafa çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





ELAZIĞ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:48

GÜNEŞ 06:10

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:18

YATSI 19:34

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