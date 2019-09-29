Yürüyüşle kalbinizi koruyun, sigara ve alkolü bırakıp hastalığı 2,5 kat azaltın

Dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklar arasında kalp rahatsızlıklarının ilk sıralarda yer aldığını anımsatan Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Dr. Suat Demirkıran, sağlıklı beslenerek, sigara ve alkol tüketimini bırakarak kalp hastalıklarının 2,5 kat azalabildiğini, yürüyüş ile de korumaya alındığını söyledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Suat Demirkıran, 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle bilgiler verdi. Kalp hastalıklarından korunmak için beslenmeye ve egzersizlere önem verilmesi gerektiğini belirten Demirkıran, diyabet ve yüksek kolesterole dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Dr. Suat Demirkıran açıklamasında, “Kalp, vücudumuzun en önemli organı. Bunun bilinciyle yaşamalıyız. Kalp hastalıkları dünyada en çok görülen ölüm nedenleri arasında gösterilmektedir. Kalp ile ilgili risk faktörleri; değiştirilen ve değiştirilemeyen olarak ikiye ayrılıyor. Değiştirilemeyen risk faktörleri genetik yapımız, cinsiyetimiz ve yaşımızdır. Bunları değiştirme şansımız yoktur. Elimizde olan risk faktörleri ise sigara içmek, yüksek tansiyon, şişmanlık gibi etkenlerdir. İşte bunları değiştirebiliriz. Sağlıklı beslenerek, sigara ve alkol tüketimini bırakarak ve egzersiz yaparak kalp hastalıklarının 2,5 kat azaltılabildiği gösterilmiştir” dedi.



Tatlı ve hamur işlerinden uzak durun

İşlenmiş gıdalardan ve hayvansal yağlardan uzak durarak kalp sağlığının korunabileceğini kaydeden Demirkıran “Haftada en az 5 gün 3040 dakika yürüyüş yaparak kardiyak hastalıklardan kendimizi sakınabiliriz. Hipertansiyonu 14090 civarı altında tutmalıyız. Diyabet, kan şeker yüksekliğidir. En sık zarar verdiği organlardan biri kalp damarlarıdır. Yine şekerimizi dengede tutarak, özellikle hamur işi, tatlı ve yağlı yiyeceklerden uzak durarak kalp sağlığını korumamız yine kendi elimizdedir. Yüksek ve kötü kolesterolü düşürerek iyi kolesterolü yükseltmeliyiz. Kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü yükseltmek için egzersiz yapmalıyız. Egzersiz iyi kolesterolü yükseltmedeki en büyük etkendir ”ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:48

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