Birevim Elazığspor - Bandırmaspor: 1-1

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STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Burak Pakkan, Kadir Kantekin, Hüseyin Can

BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ali Karataş Onur, Yiğitcan, Ahmet (Dk.86 Hebat), Murat, Kadir Bekmezci, Ömer (Dk.46 Selim), Serdar, Cengizhan (Dk.46 İzzet), Murathan, Kadir Taşoğlu

BANDIRMASPOR: Hasan Birhan, Sinan (Dk.69 Batuhan), Erkan, Adem, Abdullah, Hüseyin, Samet (Dk.78 Yusuf), Benhur (Dk.67 Ali Kucik), Rıdvan, İrfan

GOLLER: Dk.90 Selim (Birevim Elazığspor) Dk.22 Benhur (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Serdar (Birevim Elazığspor) İrfan (Bandırmaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 5´nci hafta maçında Birevim Elazığspor, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

3´üncü dakikada Kadir Taşoğlu´nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Hasan kurtardı.

21´inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Benhur, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

66´ncı dakikada Kadir Bekmezci´nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Hasan kurtardı.

90´ncı dakikada Selim´in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.



ELAZIĞ 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:49

GÜNEŞ 06:10

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