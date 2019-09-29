Balkondan kopan beton parçaları 2 kişiyi yaraladı

ELAZIĞ'da 8 katlı bir apartmanın 7'nci katındaki balkondan inşaat malzemeleri 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı binanın 7´nci katının balkonunda kopan inşaat malzemeleri düştü. Taş parçaları o sırada aşağıda bulunan Ali Tozkoparan (52) ve Erol Tozkoparan'a (37) isabet etti. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yarıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından ekipler, inşaat malzemesinin düştüğü evde inceleme başlattı.







ELAZIĞ 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:49

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