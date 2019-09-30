Elazığ’da odunluk yangını

Elazığ’da odunluk çıkan yangında kül oldu.
Yangın, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Beyazevler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı odunlukta yangın çıktı, yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı. Yangında odunluk kullanılamaz hale geldi.
ELAZIĞ
01 Ekim 2019 Salı
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