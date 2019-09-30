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FKA’nın Eylül ayı toplantısı Elazığ’da yapıldı

İHA

Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) yönetim kurulu toplantısı Elazığ ev sahipliğinde yapıldı.

FKA’nın Eylül ayı toplantısı Elazığ’da yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) yönetim kurulu toplantısı Elazığ ev sahipliğinde yapıldı.
FKA Yönetim Kurulunun 2019 yılı Eylül ayı toplantısı Elazığ ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yaklaşık bir yıldır FKA’nın başkanlığı yapan Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den görevi Bingöl Valisi Kadir Ekinci aldı.Toplantıya, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeynel Açıkgöz ve Elazığ İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet ile Tunceli İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Arslan katıldı.
2020 yılında yürütülmesi planlanan faaliyetler ile destek programlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Vali Kadir Ekinci, “Toplantımızın başında yönetim kurulu başkanlığını kendisinden teslim aldığım Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e ajansımıza ve bölgemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ajansımızın 2020 yılı çalışma programı ve sonuç odaklı programlarına ilişkin hususları değerlendiriyoruz olacağız. 2019 yılı fizibilite desteği programı kapsamında başvuruda bulunulan projelerin değerlendirme sonuçları ve bölgemizde turizm ve sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik ajansımız kaynakları marifetiyle geliştirilen büyük ölçekli güdümlü proje başvuruları toplantımızda görüşülecektir. Kalkınma ajansları koordinasyonlarında gerçekleştirilecek yerleşim merkezlerinin kademelenmesi araştırması kapsamında bölgemizde yürütülecek faaliyetlere ilişkin hususlar ile 2019 yılında “Mesleki Eğitim” teması altında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek faaliyetler görüşülecektir. Toplantımızda ajansın devam eden faaliyetleri ile ilgili konular ve diğer gündem maddeleri görüşülecek ve bazı idari konularla ilgili kararlar alacağız” dedi.

ELAZIĞ

01 Ekim 2019 Salı

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