Kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen proje kapsamında Elazığ'a gelen "Kız Kardeşim Eğitim TIR’ı" kadınlarla buluştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve CocaCola Türkiye işbirliği ile kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata geçirilen Kız Kardeşim Eğitim TIR’ı Elazığ'a geldi. Elazığ'da kadınlarla buluşan eğitim tırının bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadınla bir araya geldiği belirtildi.

Eğitim tırında, 1555 yaş arası kadınlara Bilişim ve Finansal Bilinç başlıkları altında, Bireyler İçin Finansal Bilinç ve Uygulamalı Temel Finans, Dijital OkurYazarlık, Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği alanına ilişkin konular aktarıldığı bildirildi.Kız Kardeşim Projesi kapsamında Elazığ'da 2015 yılından bugüne kadar toplam 943 kadına ulaşıldığı da aktarıldı.

16 Eylül’de yola çıkan ve Kasım ayı sonuna kadar yollarda olacağı belirtilen tırın Ordu, Trabzon, Kayseri, Elazığ, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Nevşehir, Isparta, Denizli, Aydın, Bursa ve Kırklareli olmak üzere toplam 13 proje iline gitmiş olacağı anımsatıldı.



Hedef 9 bin kadına ulaşmak

Proje ile ilgili yapılan açıklamada," 2015 yılında hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi bugüne kadar 11 bini aşkın kadına ulaştı. Proje, Türkiye’de bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. Kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol almalarının sağlanması, ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgibecerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin amaçlandığı Kız Kardeşim projesi ile 2019 yılında 9 bin kadına ulaşmak hedefleniyor. Kız Kardeşim projesi kapsamında Türkiye genelinde 30 ilde kadınlara dijital okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor. Yıl boyunca süren eğitimlerle kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri ve temel finansal hizmetleri tanımaları, girişimci ve girişimci adaylarının küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmeleri, dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması ve internet kullanımındaki ebeveyn bilgi güvenliği donanımlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor"denildi.

ELAZIĞ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:50

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