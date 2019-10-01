Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel görevine başladı

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Celal Sel kente gelerek görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Celal Sel kente gelerek görevine başladı. Sel, Emniyet Müdürlüğü'nde emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri tarafından karşılandı. Personeliyle tek tek tokalaşıp tanışan Sel, daha sonra makamına geçerek, görevine başladı.

ELAZIĞ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:50

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