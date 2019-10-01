Huzurevi sakinleri, sağlık müdürlüğünün misafiri oldu

Elazığ'da huzurevi sakinleri, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal tesislerde ağırlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Gazi Huzurevinde kalan yaşlılara yönelik sosyal tesislerde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe huzurevi sakinlerinin yanı sıra İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, kurum personeli katıldı. Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte, İl Sağlık Müdürü Polat, tek tek yaşlılarla ilgilenip sohbet etti.

Huzurevi sakinlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat," Sizler bizim için birer yol gösterici, birer çınarsınız. Gelmiş olduğunuz yaş itibarı ile hayat tecrübelerinizden faydalanmamız gerekir.Müdürlüğümüz olarak başta sağlık olmak üzere her türlü sorununuz için yanınızda olmaya hazırız. Bu tür programların sadece yaşlılar haftası ve gününde değil, daha sık yapılması gerektiği kanaatindeyim"dedi.

ELAZIĞ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:51

GÜNEŞ 06:12

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:13

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.