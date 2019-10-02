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Elazığ'da ekiplerin yaptığı av kontrolleri sırasında usulsüz avlanan 2'si yabancı uyruklu 8 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, av koruma kontrol çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında 2'si yabancı uyruklu 8 şahıs usulsüz avlanırken yakalandı. Yakalanan şahısların tüfeklerine el konulurken, çok sayıda bıldırcın sesi çıkartan cihaz ile birlikte avlanan bıldırcın ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan 6'sı hakkında para cezası kesildiği, 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

ELAZIĞ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:51

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