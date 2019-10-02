Elazığ'da kaçak avlanan 6 kişi yakalandı

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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ELAZIĞ´da, kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 6 kişiye, para cezası kesilerek, kullandıkları silaha el konuldu.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kaçak avcılık yapanların tespit etmelerine yönelik yaptığı çalışmalarda, 6 kişiyi yakalandı. Suçüstü yakalanan şüphelilerle birlikte 1 av tüfeği, bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve 9 usulsüz şekilde avlanan bıldırcın ele geçirildi. Şüphelilere para cezası kesilerek, kullandıkları silaha el konuldu.



ELAZIĞ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:51

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