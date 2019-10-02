Vali Kaldırım, “ TKDK şimdiye kadar 220 Milyon TL hibe desteği verdi”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Elazığ’da çok verimli çalışmalara imza attığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “TKDK şimdiye kadar 220 Milyon lira hibe desteği vermiş. Ciddi bir rakam. Bu da 380 Milyon liralık yatırıma tekabül ediyor” dedi.

Elazığ'da TKDK tarafından 10,5 milyonu hibe olmak üzere toplamda 19,5 milyon lira yatırım bedelli 14 projenin sözleşmesi imzalandı. TKDK İl Binası’nda gerçekleştirilen programa Vali Çetin Oktay Kaldırım TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, kurum çalışanları ile hibe desteği alan çiftçiler katıldı. 14 projeden, 4’erinin süt, besi ve 6 tanesinin de tavuk çiftliği olduğu aktarıldı.

TKDK’nın çok verimli çalışmalara imza attığını ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, “TKDK şimdiye kadar 220 Milyon lira hibe desteği vermiş. Ciddi bir rakam. Bu da 380 milyon liralık yatırıma tekabül ediyor. Gerçekten büyük bir rakam ve Türkiye’de destek sağlanan iller arasında hep en önde olmuş, sürekli birinci olmuş.Çiftçimize, üreticimize ve diğer sektörlere ciddi katkı vermiş bir kurumumuz. Buradaki hedefimiz üreticinin üretmesidir. TKDK, KOSGEB ve Ajansların sağladığı destekler ile devletimiz, üreticinin daha çok ve katma değerli üretmesi için güzel teşvikler açıklıyor. Birincil üretimden daha ziyade ikincil üretime geçip gerek et gerek süt gerekse de gıda sektöründe yapılacak katma değerli ürünlerin gelişmesi, markalaşması hem Türkiye hem de dünya piyasasına çıkarak daha başarılı olması için güzel destekler var” ifadelerini kullandı.

Elazığ’ın hayvancılıkta ihracat noktasında son derece başarılı olduğuna dikkat çeken Vali Kaldırım, “ Şuan bunu il olarak, vizyon ve stratejik olarak yine merkeze almış durumdayız. Kısmi sıkıntılar olsa dahi inşallah hem kurulacak ihtisas organize besicilik ve benzeri alt yapılarla hem de birliklerimizin, çiftçi, üreticilerimizin güzel çalışmaları var. Yerli ve yabancı yatırımcılarla bu sektörü, sadece bu bölgede değil Türkiye’de cazibe ve önde sektörlerden biri haline gelmiş ve en üst düzeye çıkmış bir il haline getirmek için çalışmalarımız var. Elazığ’da et üretimine ve gıda sektörüne yönelik ciddi talepler var. Birkaç ciddi gelişme var. Onlar neticelendiğinde açıklayacağız” diye konuştu.

ELAZIĞ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:51

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