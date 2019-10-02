Elazığ’da "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla “Yaya Geçidi Nöbeti” uygulaması 26 noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Valilik önünde yapılan uygulamaya ise Vali Çetin Oktay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Polis ve Jandarma ekiplerinin bilgi verdiği etkinlikte, protokol üyeleri öğrencilerle yaya geçidini kullanarak farkındalık oluşturdu.

Yayaların trafikte her zaman öncelikli olması gerektiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım," Yaya geçitlerini kullanan vatandaşlar için bilinç oluşturmak amacıyla böyle bir faaliyet yaptık. Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte bu faaliyete icra ettik. Çocukların, öğrencilerin, yayaların ve vatandaşın can güvenliği bizim için her şeyden önemli ve öncelikli. Bakanımız başkanlığında icra edilen bu faaliyet Türkiye’nin 81 ilinde yapılıyor. İlimizde de 26 noktada 16 okul önünde bu çalışmalar yapıldı. Kazasız belasız can güvenliğinin en iyi şekilde sağlandığı kazaların ve yaralanmaların olmadığı bir trafik hayatı diliyorum" dedi.

ELAZIĞ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:51

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