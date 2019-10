Elazığ'da Bahreynli iş adamlarına ticaret olanakları anlatıldı

İhracat yapan önemli şehirler arasında yer alan Elazığ'a gelen Bahreynli iş adamlarına kentteki yatırım ve ticaret olanakları anlatıldı.



Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) işbirliğinde gerçekleştirilen program çerçevesinde Bahreyn’in önde gelen holding ve büyük ticari işletmelerin sahipleri ve temsilcileri Elazığ’a geldi. İlk olarak Elazığ TSO’yu ziyaret eden heyet, daha sonra program kapsamında bir otele geçti. Burada , Bahreynli iş adamalarına yönelik sinevizyon gösterimi destekli tanıtım sunumları ve iş olanakları hakkında bilgiler aktarıldı. Ardından sektörler özelinde görüşmeler gerçekleştirildi. Program ile Elazığ işletmelerinin Bahreyn’e ihracat hacminin yükseltilmesinin hedeflendiği bildirildi.



Güzel bir organizasyonun icra edildiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “İnşallah, hem Bahreyn’den gelen kıymetli iş adamları ve yatırımcılar için hem de ilimiz için son derece verimli geçecek. Toplantının çıktıları her iki tarafı da memnun edecek program olacaktır. Aynı zamanda yatırım değerlendirme toplantısı olmasını temenni ediyorum. Bu güzel program vesilesiyle FKA, Elazığ TSO’ya ve katkı veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle çok değerli, kaliteli büyük iş adamlarıyla buraya gelen, bu bölgeye de ilk kez teşrif eden ve hem yatırım ortamları hem de ticaret imkanlarını değerlendirmek üzere ilimize gelen çok değerli Bahreynli İş Adamları Derneği Başkanı ve üyelerini tebrik ediyorum. Dolayısıyla iş adamları ile yapacağımız ikili görüşmelerde yatırım anlamında sunulacak potansiyelleri en iyi şekilde değerlendireceklerini düşünüyorum” dedi.



"Bu toplantı bir başlangıç"

Elazığ’da ihracat, üretim ve yatırım alanları hakkında bilgi veren Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Bunların başında mobilya imalatı, inşaat malzemelerinin her türünün imalatı, tatlı su kaynakları ile balıkçılık, her türlü tarım faaliyetleri ve tarıma dayalı gıda sanayi gerçekten güçlü olduğumuz, öne çıkan yanlarımız. Bu ürünlerimizi de 80’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin geneline satış gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki bu toplantı bir başlangıç. Bundan sonraki dönemlerde iş ve kültürel ilişkilerimizi sürekli arttırarak ticari hayatımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise, "Bu programdaki amacımız, ilimizi yerel ve ulusal kalkınmasına yönelik çalışmalar yapmak. Ancak ilimiz için en önemli amacımız ilimizin küreselleşmesi, küresel pazarlarla ilişkilerinin artması ve küresel yatırımlara açık olması yönünde. Bu da bu kapsamda yaptığımız bir etkinlik” diye konuştu.



İlk kez bu bölgeye geldiklerini ifade eden Bahreynli İş Adamları Derneği Başkanı Khalid Al Zayani ise Elazığ'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.



Programa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Bahreyli İş Adamları Derneği Başkanı Khalid Al Zayani ile iş adamları, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirbağ, Elazığlı iş adamları ile STK temsilcileri katıldı.

