Elazığ’da 165 bin ton üretimi beklenen pancarın alım kampanyası başladı

Elazığ ile birlikte 3 ilde 30 bin 955 dekar alanda üretimi beklenen 165 bin ton pancarın alım kampanyası başladı.

Elazığ Şeker Fabrikası’nda 2019 yılı kapsamında “Pancar Alım ve Şeker Üretim Kampanyası” için tören düzenlendi. Merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesinde bulunan fabrikada düzenlenen törende kurban kesilip, dua edilmesiyle çiftçinin sökümünü gerçekleştirdiği ilk pancarlar tartılarak fabrikaya teslim edildi. Çoğunluğu Elazığ'da olmak üzere Tunceli ve Diyarbakır'a bağlı 72 köyde 30 bin 955 dekar alanda pancar ekiminin gerçekleştiği ve toplam bu yıl 165 bin ton üretiminin hedeflendiği aktarıldı. Şuana kadar pancar üretimi yapan çiftçiye de ayni ve nakdi olmak üzere 15 milyon 200 bin TL ödeme yapıldığı kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl 26 bin 420 dekar alanda 143 bin 500 ton pancar üretiminin yapıldığını anımsatan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Şahin Arat, “2019 yılında 3 ilde, 72 köyde bin 145 çiftçi ile 30 bin 955 dekar alana 245 bin ton A kotası sözleşmesi yapılmıştır. Ancak yağmurların kesilmesinden sonra uyarılara rağmen sulama yapılmadığından bin 283 dekar arazide intaş noksanlığı nedeniyle tahrip olmuştur. Bu yıl tesellüm edilecek pancar miktarını 165 bin ton tahmin etmekteyiz. 2019 yılı çiftçilerimize ayni ve nakdi avans olarak 15 milyon 200 bin lira ödeme yapılmıştır” dedi.

Elazığ’da çiftçinin en büyük sorununun sulama ile ilgili olduğuna değinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise, “Şeker Fabrikası, halen devletin güvencesinde ve kamu işletmesi olarak elimizde. Önce bu fabrikaya sahip çıkmamız lazım. Bu fabrikanın hiçbir şekilde ve şartta özelleştirmesini istenmemesi ve buna karşı çıkmak lazım. Burası devletin olmalı, devlet işletmeli ve aynı mantıkla devam etmesi gerekir. Geçmişten günümüze kadar gelen sorunlardan birisi hizmette ve yatırımda öncelik anlayışı yok. Bir yatırım yaparken önce o yatırımın bir önceliği olmalı, ihtiyaca göre planlanmalı ve o planlama doğrultusunda gitmeli. Sulama sorununa 225 milyon lira talep ederken bu parayla sularla ovaları birleştirip tarıma destek olmak gerekirken yani lojman ve hizmet binalarının yapılması çok doğru değil. Aslında Elazığ’da planlamadan kaynaklı yanlış yatırımların yapıldığı bir süreç var” dedi.

Elazığ'ın sorunlarına çözüm bulma noktasında hep birlikte hareket edeceklerini ifade eden AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar da, “Hasat çiftçimizin bir yıllık emeğin, alın terinin, bekleyişin ve bütün sene boyunca maddi ve manevi ailecek katkıda bulunduğu ürünlerin burada artık taçlanmasıdır. Elimizden geldiği kadar özellikle sizler gerek doğa şartları ile gerekse günümüzün getirdiği ekonomik zorlukların altından kalkarak zor hasatlar elde ediyorsunuz. Bizler de cumhurbaşkanlığı önderliğinde elimizden geldiği kadar sizlerin yanında olabilmek, destek verebilmek için her türlü katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Fedakarlığı sizler, katkıyı da bizler sunuyoruz diye düşünüyorum. Sahada tabi ki bir takım siyasi görüşler nedeniyle rekabet ettirmeyi gerektirir. Ancak Elazığ gibi dev bir şehrin, tarihsel bir kentin problemleri bir araya geldiği zaman çözülmesini gerektiren bizlerinde de bizlerinde takipçisi olduğunu sizlerin de bildiğinize eminim. Bundan önceki süreçlerde olduğu gibi bundan sonraki süreçlerde daha da artarak il başkanları seviyemizde başlayarak ondan sonra vekillerimizle beraber bir araya gelip şehrin problemlerini Milletvekili Erol’un da işaret ettiği gibi her zaman gönül kapımız açık olarak bir araya geliriz. Bir arada da bu problemleri çözeriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Kampanyanın açılış törenine AK Parti Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Şahin Arat, Şeker Fabrikası Müdürü Lütfi Çevik, Bazı partilerin il başkanları, MemurSen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, kurum ve kuruluş müdürleri ve çiftçiler katıldı.

ELAZIĞ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:52

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