Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilip yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan S.Ç. tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanırken, evinde yapılan aramada bir miktar eroin, uyuşturucu hap ve 1 fişek esrar ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:52

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