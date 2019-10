Hayvan sevgisini aşılayan örnek proje

Elazığ Belediyesi tarafından başlatılan "Her Okul Bir Hayvan Sahipleniyor" projesi kapsamında bir okulda daha çocuklar hayvanlarla buluştu.

Belediye tarafından kısa süre önce başlatılan "Her Okul Bir Hayvan Sahipleniyor" projesiyle okullar sokak hayvanları için yuva olmaya devam ediyor.Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevinde kalan sağlık taramaları ve aşıları yapılmış kedi ve köpekler fiziki durumu uygun olan, talepte bulunan okullara sahiplendiriliyor. Son olarak özel bir kolejde eğitim gören çocuklar 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında 5 köpek ve bir kediyi sahiplendi. Ekipler tarafından okul bahçesine yerleştirilen yeni yuvalarında yaşamaya başlayan 5 köpek ve bir kedi çocukların sevgisiyle karşılandı. Hayvanlarla yakından ilgilenen çocuklar onlara mama vermeyi de ihmal etmedi.

Öğrencilerine hayvan sevgisini küçük yaşta kazandırmayı ve özellikle canlılara yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten okul öğretmenleri, desteklerinden dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na ve ekibine teşekkür etti.

Hayvanlar seven çocuklar, herkese onları korumaları mesajı verdi.

ELAZIĞ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:52

GÜNEŞ 06:13

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:12

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.