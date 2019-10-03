Kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Elazığ’da iki kamyonun çarpışması sonucu sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, merkeze bağlı Tadım köyü yolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.D. idaresindeki 23 ASP 785 plakalı kamyon ile Ş.Ç. yönetimindeki 06 FR 4126 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada kamyonda sıkışan sürücülerden Z.D. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme yaptı.

ELAZIĞ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:52

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